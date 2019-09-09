В Краснодаре возбудили дело из-за смерти ребенка от упавшего дерева

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка от падения дерева в детском саду в Краснодаре, сообщается на сайте ведомства.

«По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 9 сентября во время прогулки ясельной группы в сопровождении воспитателя на двух детей упала отвалившаяся ветка дерева. В результате инцидента скончался двухлетний ребенок, его ровесник и воспитатель были госпитализированы. СК опубликовал видео с места происшествия.

Видео: Следственный комитет РФ

«Назначены судебные медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.