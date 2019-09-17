В ООН сообщили о сокращении числа гражданских жертв в Донбассе

В ООН сообщили о сокращении числа гражданских жертв в Донбассе

После возобновления режима бессрочного прекращения огня 21 июля в зоне конфликта в Донбассе количество жертв среди гражданского населения «существенно сократилось». Об этом говорится в докладе ООН по ситуации с правами человека на Украине в период с 16 мая по 15 августа 2019 года.

В публикации указано, что регулярные перестрелки в зоне соприкосновения по-прежнему угрожали местным жителям и наносили повреждения гражданским объектам. Однако масштаб боевых действий, как и количество пострадавших, сократились.

«С 21 июля мы зафиксировали семь гражданских лиц, которые получили ранения в ходе боевых действий», — приводит «РИА Новости» слова главы мониторинговой миссии ООН Матильды Богнер.

В середине июля трехсторонняя контактная группа по итогам заседания в Минске договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе в ночь на 22 июля. После этого самопровозглашенные республики Донбасса и Киев неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия. Однако, по словам представителя России в трехсторонней группе Бориса Грызлова, «в целом» режим прекращения огня сохраняется.

