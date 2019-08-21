Грызлов оценил соблюдение перемирия в Донбассе

Официальный Киев и самопровозглашенные республики Донбасса подтвердили приверженность договоренности о перемирии. Несмотря на ряд нарушений, в целом режим прекращения огня сохраняется. Об этом заявил журналистам полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

«На данный момент, по оценке представителей ОБСЕ, режим прекращения огня в основном соблюдается», — подтвердил Грызлов. Вместе с тем он отметил, что за прошедший период были зафиксированы и нарушения, в том числе обстрелы жилых домов с украинской стороны. «Официальный Киев не спешит выполнять свои предвыборные обещания об обеспечении мира и диалога с Донбассом», — отреагировал он на эти сообщения.

В то же время Грызлов отметил и отдельные успехи. Так, успешно прошел процесс разведения сил и средств на участке станицы Луганской, стороны достигли договоренности о восстановлении моста в районе пунктов пропуска. «Сегодня обсуждалось разведение сил и средств в районе Петровского, однако окончательная дата начала этого процесса пока не определена», — добавил он.

Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля, однако уже 3 августа Донецк обвинил украинских военных в пяти нарушениях режима прекращения огня. Через два дня в Минобороны Украины сообщили, что ДНР четыре раза нарушила перемирие.