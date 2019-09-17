Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу

Мать футболистов Александра и Кирилла Кокориных отреагировала на освобождение сыновей из исправительной колонии Белгородской области по УДО. Соответствующая запись появилась в Instagram Светланы Кокориной.

«Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами все это время!» — подписала она фотографию со своими сыновьями.

Ранее Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу, покинув исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области, в которой они провели около 11 месяцев. Это произошло через 11 дней, после того как было удовлетворено их прошение об условно-досрочном освобождении, одобренное в начале сентября. В прокуратуре решение суда обжаловать не стали. Спортсмены отбывали наказание за две драки, устроенные в Москве в октябре 2018 года. Тогда в результате их действий пострадали водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, руководитель департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.