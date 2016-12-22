«Касперский» сообщил об атаках на половину промышленных компьютеров

Почти половина компьютеров (48%) на промышленных предприятиях России подверглась кибератакам в 2018 году. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского», поступившем в РБК.

Согласно результатам исследований, главным источником угрозы для трети (34%) компьютеров в российских индустриальных системах стал интернет. Отмечается, что на съемные носители пришлись 5% попыток заражений промышленных компьютеров, а на почтовые программы — чуть более 2%.

По словам специалиста «Лаборатории Касперского» Кирилла Круглова, целью атак является не остановка производства или повреждение промышленного оборудования, а кража денег у организаций. «Попытки заражения промышленных систем, как правило, происходят в ходе массового распространения вредоносных программ», — отметил он.

По оценкам специалистов, уровень угроз для промышленных организаций в России достаточно велик и в ближайшее время продолжит расти.

Ранее в декабре сотрудники «Лаборатории Касперского» зафиксировали новый вид кибератак под названием DarkVishnya, которые в 2017–2018 годах нанесли ущерб в десятки миллионов долларов. Пострадали как минимум восемь банков Восточной Европы, в том числе российские.

В октябре Центробанк представил отчет, в котором утверждалось, что в 2018 году российские банки потеряли 76,49 млн руб. в результате кибератак. Всего злоумышленники провели 20 взломов. В прошлом году хакеры организовали 22 атаки, похитив более 1 млрд руб.