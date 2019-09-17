В Белгородской области начали проверку после ДТП с отчимом Кокорина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 63,83 (-0,64) Quote, 16 сен, 14:27
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 70,67 (-0,86) Quote, 16 сен, 14:27
Правозащитники потребовали от властей прекращения давления на оппозицию Политика, 12:49 СК возбудил дело на сбросившую с моста в Москве детей женщину Общество, 12:37 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 12:36 Путевые заметки девелопера: 12 лучших практик от Китая до Швеции Pro, 12:31 Кремль не получал ответ Эр-Рияда на предложение купить С-400 Политика, 12:30 Глава «Русснефти» допустил обвал нефти до $50 после атаки на Saudi Aramco Экономика, 12:28 Более 20 человек погибли в Афганистане на митинге с участием президента Общество, 12:28 Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу Общество, 12:24 На одном из крупнейших НПЗ Италии произошел взрыв Общество, 12:23 Песков сообщил об осведомленности Путина о приговоре актеру Устинову Общество, 12:20 Почему подорожал Ethereum Крипто, 12:19 Экс-игрок «Зенита» обвинил клуб в замалчивании проблемы расизма фанатов Спорт, 12:18 Патрушев оценил перспективу заключения мирного договора с Японией Политика, 12:13 Как Москва поддерживает некоммерческий сектор Партнерский материал, 12:06
Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
0 
В Белгородской области начали проверку после ДТП с отчимом Кокорина

Правоохранительные органы начали проверку ДТП, которое произошло у белгородской исправительной колонии №4 во время встречи футболистов Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева. Об этом говорится в сообщении управления МВД по Белгородской области.

«17 сентября около 7:46 в дежурную часть отделения МВД России по Алексеевскому городскому округу поступило сообщение о ДТП, связанном с наездом на пешехода. По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя иномаркой, при движении задним ходом допустил наезд на мужчину 1998 года рождения», — говорится в сообщении. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Фотогалерея 
Футболисты Кокорин и Мамаев на свободе. Фоторепортаж

Ранее стало известно, что отчим футболиста Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал встретить футболиста, которого выпустили по УДО из белгородской исправительной колонии. После того как Логинова окружили журналисты, он сдал на своем автомобиле назад и наехал на ногу одному из представителей СМИ. Пострадавшему вызвали скорую помощь.

Теги: ДТП, Белгородская область, Александр Кокорин
Материалы по теме
Футболисты Кокорин и Мамаев на свободе. Фоторепортаж
Общество
Приехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter