В Белгородской области начали проверку после ДТП с отчимом Кокорина

Правоохранительные органы начали проверку ДТП, которое произошло у белгородской исправительной колонии №4 во время встречи футболистов Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева. Об этом говорится в сообщении управления МВД по Белгородской области.

«17 сентября около 7:46 в дежурную часть отделения МВД России по Алексеевскому городскому округу поступило сообщение о ДТП, связанном с наездом на пешехода. По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя иномаркой, при движении задним ходом допустил наезд на мужчину 1998 года рождения», — говорится в сообщении. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что отчим футболиста Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал встретить футболиста, которого выпустили по УДО из белгородской исправительной колонии. После того как Логинова окружили журналисты, он сдал на своем автомобиле назад и наехал на ногу одному из представителей СМИ. Пострадавшему вызвали скорую помощь.