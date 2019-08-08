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Росстат зафиксировал рекордное число больных раком детей в России

В 2018 году число детей, больных злокачественными онкологическими заболеваниями, стало рекордным для России. Это следует из данных Росстата.

Всего в 2018 году в диспансере находились более 26,9 тыс. детей с такими заболеваниями. Это рекордный показатель за все время, на протяжении которого представлены данные статистики (с 2008 года). В 2008 году их было 16,6 тыс., в 2017-м — 25,8 тыс.

Профессор, академик РАН Александр Румянцев, комментируя данные Росстата, назвал рост этого показателя «позитивным явлением», объяснив, что он отражает увеличение числа детей, находящихся под присмотром врачей. «Это очень радостные, позитивные цифры, так как они отражают увеличение диспансерной группы детей, перенесших онкологические заболевания. За счет эффективного лечения (более 80% больных имеют безрецидивное течение болезни более пяти лет) происходит естественное увеличение диспансерной группы», — приводит его слова «РИА Новости».

Всего, по данным Минздрава, в 2018 году в России было выявлено более 199 тыс. случаев злокачественных новообразований.

В апреле главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявлял, что в России за последнее десятилетие выросло число больных раком. С 2008 по 2018 год прирост заболеваемости составил 23,7%. Всего на учете со злокачественными новообразованиями состоят 3,76 млн россиян.

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Теги: Росстат, Дети, онкология
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