Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Один человек погиб во время пожара в трехкомнатной квартире в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в 03:17 мск. Возгорание произошло на первом этаже дома 12, расположенного на Звездном бульваре. Пожар потушили в 03:40. Его площадь составила 15 кв. м.

В ведомстве отметили, что до прибытия спасателей квартиру покинули пять человек, среди которых двое детей. «К сожалению, один человек погиб», — сообщили в московском главке.

Ранее в сентябре пожар произошел на одной из квартир 17-этажного жилого здания на юго-востоке Москвы. В результате погиб один человек. При этом еще четыре человека пострадали, их госпитализировали. Среди них оказались двое детей. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 30 человек.