Один человек погиб при пожаре в жилом здании на юго-востоке Москвы

Один человек погиб при пожаре в жилом здании на юго-востоке Москвы

В результате пожара, который произошел в одной из квартир 17-этажного жилого здания на юго-востоке Москвы, погиб один человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«К сожалению, из пятерых спасенных один человек скончался и четыре человека, из них двое детей, госпитализированы в больницы города», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений подъезд здания по адресу: улица Зюзинская, дом 6 самостоятельно покинули около 30 человек. Площадь пожара составила 20 кв. м. Сейчас возгорание ликвидировано.