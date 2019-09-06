На юге Москвы два человека погибли при пожаре в квартире

На юге Москвы два человека погибли при пожаре в квартире

В квартире на юге Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу: Каширское шоссе, дом 50, корпус 2, поступило в 14:43 6 сентября. По данным спасателей, загорелась сильно захламленная квартира в пятиэтажном доме. Ликвидировать пожар удалось в 15:00, при этом площадь возгорания составила 20 кв. м.

«К сожалению, в результате пожара погибли два человека», — заявили в управлении.

В июне два человека погибли при пожаре в квартире на девятом этаже в многоэтажке на севере Москвы, на улице адмирала Макарова. Спасателям удалось эвакуировать 15 человек.