Один человек погиб при стрельбе в Торонто

Один человек погиб при стрельбе в Торонто

Мужчина погиб в результате стрельбы на западе Торонто. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Инцидент произошел 16 сентября в 18:40 по местному времени (01:40 мск 17 сентября).

Издание отмечает, что первоначально полиция сообщала, что неизвестный начал стрельбу из машины. Впоследствии в правоохранительных органах уточнили, что злоумышленник вышел из автомобиля и открыл огонь.

По данным полиции, он был одет в черное и, возможно, был в маске. Неизвестный скрылся с места преступления на белом внедорожнике. Стрелок ранил мужчину, который впоследствии скончался в больнице.