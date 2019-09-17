Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 63,83 (-0,64) Quote, 16 сен, 14:27
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 70,67 (-0,86) Quote, 16 сен, 14:27
СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина в вопросе льгот Бизнес, 06:27 Один человек погиб при стрельбе в Торонто Общество, 06:00 Продажи на €130 млн. Самое важное о сопернике «Зенита» в Лиге чемпионов Спорт, 06:00 СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове Общество, 05:31 Сбой произошел в работе поисковой системы Google Технологии и медиа, 05:12 Четыре страны Центральной Америки остались без света из-за аварии Общество, 04:53 СМИ узнали о планах властей ввести новые ограничения на продажу спиртного Бизнес, 04:35 В Пермском крае проверят данные об убийстве экс-чиновником четырех собак Общество, 04:16 Киев назвал препятствие для обмена «всех на всех» Общество, 03:44 Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге Политика, 03:36 Трамп заявил о желании США избежать войны с Ираном из-за атаки дронов Политика, 03:10 Белоруссия раскрыла схему поставок оружия с Украины в Россию Политика, 02:44 Посольство в США обратится в Госдеп из-за публикации о слежке за ФБР Политика, 02:39 Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за обсуждения Заворотнюк Общество, 02:06
Общество ,  
0 
Один человек погиб при стрельбе в Торонто

Мужчина погиб в результате стрельбы на западе Торонто. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Инцидент произошел 16 сентября в 18:40 по местному времени (01:40 мск 17 сентября).

Издание отмечает, что первоначально полиция сообщала, что неизвестный начал стрельбу из машины. Впоследствии в правоохранительных органах уточнили, что злоумышленник вышел из автомобиля и открыл огонь.

Общество
Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто

По данным полиции, он был одет в черное и, возможно, был в маске. Неизвестный скрылся с места преступления на белом внедорожнике. Стрелок ранил мужчину, который впоследствии скончался в больнице.

Ранее в сентябре неизвестные устроили стрельбу в канадском городе Миссисога в провинции Онтарио. В результате один человек погиб и четверо получили ранения. Среди пострадавших оказались двое подростков. Подозреваемых объявили в розыск.

Теги: Торонто, стрельба
Материалы по теме
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Канаде
Общество
Во время стрельбы на параде в Торонто оказался премьер-министр Канады
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter