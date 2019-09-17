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СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный изнасиловал врача в Саратове. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, 16 сентября врач одной из поликлиник направлялась по вызову на дом к пациенту, располагающемуся в поселке Завокзальный. При этом она не смогла найти нужный адрес и попросила помощи у незнакомого мужчины.

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Отмечается, что он согласился проводить врача, однако по пути на пустой местности схватил ее за шею, повалил на землю и изнасиловал. Впоследствии мужчина скрылся. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 131 УК (изнасилование). Следователи ведут поиск подозреваемого.

Ранее в сентябре суд приговорил мигрантов к срокам от четырех до 14 лет лишения свободы. Их признали виновными в похищении и изнасиловании жительницы Якутска.

По версии следствия, двое обвиняемых отремонтировали машину приятеля, а стоимость работ оценили в 5 тыс. руб. Однако тот не смог заплатить и предложил в качестве оплаты привезти девушку для интимных услуг. В результате клиент похитил женщину на одной из улиц Якутска и изнасиловал ее, после чего передал знакомым из автосервиса. Впоследствии в городе провели стихийный митинг.

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