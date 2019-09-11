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Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов

Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от четырех до 14 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Троих мужчин признали виновными в похищении человека, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 126 УК РФ), в изнасиловании (ч. 2 ст. 131 УК РФ), в торговле людьми с применением насилия (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), а также в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Двое из них также признаны виновными в незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ), один обвиняемый — в насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ).

Основному фигуранту дела назначили 14 лет в колонии строгого режима, остальным двум — четыре и шесть лет колонии общего режима.

По версии следствия, в начале марта двое обвиняемых отремонтировали машину своего приятеля, оценив стоимость работ в 5 тыс. руб. Заплатить он не смог, поскольку в то время испытывал финансовые трудности, однако предложил в качестве оплаты труда привезти девушку для интимных услуг. Работники автосервиса на это согласились.

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Клиент отправился на поиски такой девушки на машине, и на одной из улиц Якутска увидел идущую женщину. Он подъехал к ней, насильно затащил в салон автомобиля и заблокировал двери. Та пыталась вырваться, однако водитель на ее просьбы не реагировал. Отъехав немного, он изнасиловал женщину. После этого он привез ее в автосервис и передал своим приятелям. Один из них совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Утром она сбежала и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Информация о том, что преступление совершили выходцы из Средней Азии, вызвала широкий общественный резонанс. В Якутске это спровоцировало стихийный митинг, затем власти встретились с жителями республики и пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией.

Теги: Якутск, изнасилование, мигранты, Республика Саха (Якутия)
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