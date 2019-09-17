Глобальный сбой произошел в работе поисковой системы Google, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

По данным портала, 91% пользователей столкнулись с проблемами при выполнении поискового запроса, а 8% — с трудностями со входом в систему. Больше всего жалоб на работу поисковика приходило из США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Греции, Украины, Японии и других стран.

Сбой также коснулся российских пользователей. Большинство жалоб поступило из Москвы. Неполадки также затронули сотрудников РБК. При попытке поиска сайт выдавал сообщение об ошибке сервера.

«При обработке запроса произошла внутренняя ошибка сервера. Наши специалисты оповещены об этой проблеме и работают над ее решением. Повторите попытку позже», — выдавал поиск. В настоящее время Google работает исправно.