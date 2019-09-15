Пользователи «МегаФона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети

Пользователи «МегаФона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети

Пользователи мобильных операторов «МегаФон» и Yota сообщили о проблемах в работе сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Согласно его данным, почти 80% пользователей «МегаФона» пожаловались на проблемы с работой мобильной связи. Еще 13% рассказали о сбоях в работе мобильного интернета, 8% пользователей посетовали на сбои в работе проводной связи. Карта сбоев, опубликованная на ресурсе, подтверждает, что проблемы с доступом сети испытывают жители Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары, Тулы, Екатеринбурга, Новосибирска, Рязани, Краснодара и Казани.

Кроме того, 90% пользователей сотового оператора Yota сообщили о проблемах, связанных с подключением к интернету. Из карты ресурса следует, что проблемы с доступом испытали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Читы и Хабаровска.

В последний раз сбой в работе «МегаФона» наблюдался 10 сентября. Тогда большинство (67%) пользователей сотового оператора пожаловались на проблемы с мобильным интернетом, еще 27% — на проблемы с мобильной связью.

В конце августа клиенты «МегаФона» в европейской части России и нескольких регионах Сибири также указывали на отсутствие доступа к связи и интернету. Оператор тогда отрицал какие-либо проблемы со своей стороны.