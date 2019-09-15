Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
Минобороны заявило о блокировке боевиками гумкоридора «Абу-Эд-Дух» Политика, 22:31 В Эр-Рияде назвали сроки восстановления уровня добычи нефти на треть Бизнес, 22:13 Пользователи «МегаФона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети Технологии и медиа, 22:01 СМИ узнали о переговорах отца Месси с клубом Бекхэма Спорт, 22:00 Украина заложила в проект бюджета на 2020 год почти $10 млрд на оборону Политика, 21:34 Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов Политика, 21:31 На Украине осквернили памятник жертвам Холокоста и пригрозили Зеленскому Общество, 21:10 «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место РПЛ Спорт, 21:05 Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве Общество, 20:58 Атака дронов парализовала добычу в одной из крупнейших нефтяных держав Бизнес, 20:48 Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Бизнес, 20:41 Тинькофф Банк объяснил списание ₽7,5 млрд со счета сторонника Навального Общество, 20:27 Захарова после слов посла в Сербии предложила США извиниться за авиаудары Политика, 20:25 СКА выиграл у «Йокерита» благодаря голу на последней минуте Спорт, 20:07
Технологии и медиа ,  
0 
Пользователи «МегаФона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети

Пользователи мобильных операторов «МегаФон» и Yota сообщили о проблемах в работе сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Согласно его данным, почти 80% пользователей «МегаФона» пожаловались на проблемы с работой мобильной связи. Еще 13% рассказали о сбоях в работе мобильного интернета, 8% пользователей посетовали на сбои в работе проводной связи. Карта сбоев, опубликованная на ресурсе, подтверждает, что проблемы с доступом сети испытывают жители Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары, Тулы, Екатеринбурга, Новосибирска, Рязани, Краснодара и Казани.

Кроме того, 90% пользователей сотового оператора Yota сообщили о проблемах, связанных с подключением к интернету. Из карты ресурса следует, что проблемы с доступом испытали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Читы и Хабаровска.

В последний раз сбой в работе «МегаФона» наблюдался 10 сентября. Тогда большинство (67%) пользователей сотового оператора пожаловались на проблемы с мобильным интернетом, еще 27% — на проблемы с мобильной связью.

В конце августа клиенты «МегаФона» в европейской части России и нескольких регионах Сибири также указывали на отсутствие доступа к связи и интернету. Оператор тогда отрицал какие-либо проблемы со своей стороны.

Теги: «Мегафон», Yota, сбой
Материалы по теме
Пользователи сообщили о сбое в работе «МегаФона»
Технологии и медиа
Пользователи сообщили о сбое «ВКонтакте»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter