Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 63,83 (-0,64) Quote, 16 сен, 14:27
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 70,67 (-0,86) Quote, 16 сен, 14:27
Четыре страны Центральной Америки остались без света из-за аварии Общество, 04:53 СМИ узнали о планах властей ввести новые ограничения на продажу спиртного Бизнес, 04:35 В Пермском крае проверят данные об убийстве экс-чиновником четырех собак Общество, 04:16 Киев назвал пропавших без вести препятствием для обмена «всех на всех» Общество, 03:44 Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге Политика, 03:36 Трамп заявил о желании США избежать войны с Ираном из-за атаки дронов Политика, 03:10 Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию Политика, 02:44 Посольство в США обратится в Госдеп из-за публикации о слежке за ФБР Политика, 02:39 Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за обсуждения Заворотнюк Общество, 02:06 Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне» Общество, 01:34 Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» по войне в Донбассе Политика, 01:20 Актеры выступили в поддержку осужденного за травму омоновца коллеги Политика, 01:03 Трамп счел военные действия равнозначным ответом на атаку на Saudi Aramcо Политика, 00:58 Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог» Финансы, 00:00
Общество ,  
0 
Четыре страны Центральной Америки остались без света из-за аварии

Электроснабжение отключили в Гондурасе, Гватемале, Никарагуа и Сальвадоре из-за аварии. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Гондураса (ENEE) на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сбой возник в Никарагуа, однако он повлиял на всю центральноамериканскую систему электроэнергетической интеграции (SIEPAC). Оператор системы и ENEE работают над восстановлением электроснабжения. Издание Univision отмечает, что власти Гондураса завершили работы.

Общество
Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях

В середине июня полностью без электричества остались Аргентина и Уругвай. Издание El Pais со ссылкой на источники отмечало, что сбой также затронул юг Бразилии и несколько городов Чили.

Причиной стал сбой в системе транспортировки между двумя электростанциями на побережье Аргентины.

Теги: Гондурас, Гватемала, электроснабжение, сбой, Никарагуа, Сальвадор
Материалы по теме
Аргентина и Уругвай целиком остались без электричества
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter