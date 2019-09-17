Четыре страны Центральной Америки остались без света из-за аварии

Электроснабжение отключили в Гондурасе, Гватемале, Никарагуа и Сальвадоре из-за аварии. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Гондураса (ENEE) на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сбой возник в Никарагуа, однако он повлиял на всю центральноамериканскую систему электроэнергетической интеграции (SIEPAC). Оператор системы и ENEE работают над восстановлением электроснабжения. Издание Univision отмечает, что власти Гондураса завершили работы.

В середине июня полностью без электричества остались Аргентина и Уругвай. Издание El Pais со ссылкой на источники отмечало, что сбой также затронул юг Бразилии и несколько городов Чили.

Причиной стал сбой в системе транспортировки между двумя электростанциями на побережье Аргентины.