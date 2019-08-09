Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях

Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях

Столица Великобритании столкнулась с масштабными отключениями электричества. В движении поездов возникли сбои, часть светофоров перестала работать. Свет пропал и в других районах страны

Фото: Luke Macgregor / Reuters

Значительная часть Лондона и юго-востока Великобритании оказались обесточены из-за аварии на электросетях британский оператора. Об этом говорится в сообщении британской службы электросетей в Twitter.

«Нам известно об отключении электроэнергии, которое затронуло большу́ю часть Лондона и юго-востока страны. Мы считаем, что причиной, из-за которой наши клиенты сталкиваются с трудностями, является сбой в сетях национальной энергосистемы», — говорится в его сообщении.

Компания WPD, объединяющая четырех дистрибьюторов электроэнергии на западе Британии в своем Twitter сообщила, что речь идет о «крупном инциденте» на национальной инфраструктуре. «Мы работаем над возобновлением подачи электроэнергии», — заверили в компании.

Управление транспорта Лондона сообщает, что из-за сбоя в столице не работает часть светофоров, из-за проблем с электроэнергией встали железнодорожные составы и поезда в метро.