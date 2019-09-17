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Посольство в США обратится в Госдеп из-за публикации о слежке за ФБР

Посольство России в США заявило, что Вашингтон пытается через шпиономанию оправдать захват российской дипломатической собственности. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Так посольство прокомментировало статью Yahoo News о том, что российскую дипсобственность в штатах Мэриленд и Нью-Йорк использовали для перехвата данных ФБР, а также для помощи российским разведчикам в США.

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«Не могли не обратить внимание на неуклюжую попытку через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности. Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели», — отметили в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что изначально американская администрация обосновывала свои действия вмешательством России в выборы в США, однако эта версия «разваливается на глазах», поэтому Вашингтону приходится «придумывать небылицы».

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В посольстве заявили, что при этом в статье содержаться «безосновательные обвинения» в адрес дипломатов и членов их семей, что представляет прямую угрозу для их безопасности. В посольстве заявили, что планируют обратиться в Госдепартамент США за разъяснениями, так как «подобные провокационные публикации» могут привести к насилию в отношении сотрудников диппредставительства и их близких.

В конце 2016 года бывший тогда американским президентом Барак Обама подписал указ, по которому 35 российских дипломатов были вынуждены покинуть США. Документ также закрыл доступ их коллегам к двум объектам недвижимости. В Москве заявляли, что действия Вашингтона грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Теги: российская дипсобственность, посольство России в США, шпионаж, ФБР
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