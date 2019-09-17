Посольство в США обратится в Госдеп из-за публикации о слежке за ФБР

Посольство в США обратится в Госдеп из-за публикации о слежке за ФБР

Посольство России в США заявило, что Вашингтон пытается через шпиономанию оправдать захват российской дипломатической собственности. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Так посольство прокомментировало статью Yahoo News о том, что российскую дипсобственность в штатах Мэриленд и Нью-Йорк использовали для перехвата данных ФБР, а также для помощи российским разведчикам в США.

«Не могли не обратить внимание на неуклюжую попытку через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности. Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели», — отметили в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что изначально американская администрация обосновывала свои действия вмешательством России в выборы в США, однако эта версия «разваливается на глазах», поэтому Вашингтону приходится «придумывать небылицы».