В правительстве Крыма поддержали идею дать двойное название республике

В правительстве Крыма поддерживают инициативу о добавлении исторического топонима «Таврида» в официальное название республики, рассказал вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. Его слова во время международного симпозиума «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды» передает «Российская газета».

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида» — сказал он.

Мурадов отметил, что ряд российских республик уже использует двойное название, в частности Якутия (Саха) и Северная Осетия (Алания). По его словам, если крымская общественность поддержит эту инициативу, то органы власти республики готовы вынести этот вопрос на обсуждение.

Ранее с предложением о переименовании выступал глава греческой диаспоры республики Иван Шонус, сообщало агентство «РИА Новости». По словам представителя крымских греков, переименование послужит дополнительным мотивом утверждения принадлежности полуострова к России.

Изначально южный берег Крыма именовали Тавридой населявшие полуостров греки. В период раннего средневековья это название использовалось для всего полуострова.