Эрдоган предложил создать на границе с Сирией «города для беженцев»

Эрдоган предложил создать на границе с Сирией «города для беженцев»

Турция не допустит образования террористического коридора в зоне безопасности, создаваемой на границе с Сирией, и предлагает создать «города для беженцев». Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам прошедшего в Анкаре трехстороннего саммита по урегулированию сирийского кризиса с участием глав России, Турции и Ирана. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Россия 24.

По его словам, необходимо не допустить появления на сирийско-турецкой границе «террористического коридора». «Здесь, в этом регионе, можно построить город беженцев, так скажем. В котором для них мы можем построить жилые помещения», — заявил Эрдоган.

По его словам, жители города смогут заниматься земледелием, выращивать фрукты и овощи. Таким образом Турция намерена обеспечить стабильность и мир для беженцев, а это поможет предотвратить разделение Сирии, добавил Эрдоган.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на сферы влияния. Лидеры трех государств также согласились в том, что недопустимо подрывать суверенитет, территориальную целостность и единство страны.

16 сентября в Анкаре состоялся саммит лидеров России, Турции и Ирана, посвященный мирному урегулированию сирийского кризиса. Эта встреча стала пятой в рамках так называемого Астанинского процесса, последняя встреча лидеров трех стран прошла в феврале. Следующий саммит состоится в Тегеране.