Рябков перечислил повышающие риск ядерного конфликта действия США

Безответственное поведение администрации президента США Дональда Трампа повышает риски ядерного конфликта, заявил в понедельник заместитель главы МИДа Сергей Рябков в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.

«Риски такого конфликта выше, чем они были раньше», — сказал Рябков. По его словам, причины этого кроются «в безответственном поведении американской администрации, которая не только в своих доктринальных документах начинает допускать ограниченное применение ядерного оружия в тех или иных ситуациях, но и в практических действиях».

В качестве примера таких «практических действий» замглавы МИДа указал на то, что США расширяют арсенал ядерных вооружений, в том числе разрабатывают боеприпасы малой мощности.

По словам замминистра, заявления США о возможности применения ядерного оружия в конфликте приобретают «все более тревожный, если не сказать угрожающий характер». Рябков отметил, что Москва вынуждена реагировать на подобные шаги американских властей, в том числе «с точки зрения собственного военного планирования».

Ранее Рябков заявил, что в современном мире есть опасность начала ядерной войны, добавив, что негативная динамика стала особенно заметна в последний год. До этого замглавы МИДа сообщил о существенном росте рисков начала гонки вооружений после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.