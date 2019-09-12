В МИДе заявили об опасности ядерной войны в современных условиях

В МИДе заявили об опасности ядерной войны в современных условиях

Опасность начала ядерной войны в современном мире существует, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год», — сказал он.

Дипломат отметил, что западные страны все больше избегают обсуждения «назревших вопросов по существу» и «блокируют работу диалоговых каналов», а также целенаправленно работают над тем, чтобы разрушить наработанные ранее договорные механизмы в сфере безопасности и стабильности.

По словам Рябкова, все это вредит мировой стабильности. В связи с этим, полагает дипломат, ядерные державы должны подтвердить недопустимость развертывания войны.

2 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В тот же день об этом объявила Россия. Официально соглашение прекратило действовать 2 августа.