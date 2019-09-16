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Управделами президента ответило на данные о задержке самолетов в Пулково

Советник управляющего делами президента России Елена Крылова прокомментировала РБК сообщения о том, что в питерском аэропорту Пулково самолеты летают кругами и не могут приземлиться из-за самолета специального летного отряда «Россия». По ее словам, аэропорты никогда не перекрывают движение самолетов на взлет и посадку.

«Я не работаю в аэропорту Пупково. Понятия не имею, странный вопрос ко мне. Во-первых, о местонахождении [президентских бортов] мы не говорим. Во-вторых, проработав много лет в авиации, правда, в аэропорту Внуково, [знаю, что] никогда не закрывают [аэропорт] на взлет и посадку. Давно об этом говорилось, что наши самолеты воздух не закрывают. В том смысле, что по нашим самолетам нет перекрытия, это не дорога. Я вот, например, смотрю сейчас Flightradar — садятся [самолеты]», — объяснила Крылова.

В пресс-службе аэропорта Пупково РБК сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. «У нас аэропорт работает в штатном режиме, принимает рейсы по расписанию, но в данный момент проводятся специальные мероприятия», — сказали в пресс-службе. На вопрос РБК, что имеется в виду под «специальными мероприятиями», в пресс-службе не уточнили.

Ранее питерское издание «Фонтанка» сообщило, что как минимум четыре самолета сделали лишний круг на подлете к Санкт-Петербургу, а десятки рейсов с опозданием заходят на взлет и посадку. Издание со ссылкой на данные Flightradar также сообщало, что в Пулково должен был приземлиться самолет с бортовым номером RA-96020 специального летного отряда «Россия», «который перевозит президента». Такой самолет (модель Ил-96-300) оснащен пунктом управления вооруженными и ядерными силами страны.

Президент России Владимир Путин в настоящий момент находится в Турции, где принимает участие саммите по мирному урегулированию в Сирии.

Агентство Синьхуа также сообщило, что сегодня в Санкт-Петербург прилетел премьер-министр Китая Ли Кэцян в рамках трехдневного визита в Россию, в ходе которого он проведет встречу с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

Теги: задержка рейсов, Пулково, Управделами президента, новости РБК
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