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В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки

Коминтерновский районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор двум полицейским, пытавшим студентов с помощью нашатырного спирта и пластикового пакета. Об этом сообщил РБК представитель потерпевшей стороны, адвокат Сергей Локтев, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Оперуполномоченный Сергей Косьяненько получил три года и два месяца колонии общего режима, его коллега Олег Соколовский — три года. Обоим запрещено работать в правоохранительных органах в течение трех лет. Как пояснил Локтев, уголовное дело в отношении полицейских было заведено по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

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Согласно материалам дела, в мае 2018 года полицейские пригласили для дачи показаний по делу о краже iPhone двух студентов — Максима Гребенюка и Сергея Троянского, надели на молодых людей наручники и потребовали признаться в краже. При этом полицейские надевали на их голову полимерный пакет с нашатырным спиртом и наступали ногой на цепь наручников.

Как уточняет «Медиазона», смартфон был украден на вечеринке, которую организовала знакомая студентов. Гребенюк и Троянский присутствовали на ней и сами явились в отдел полиции, после того как девушка написала заявление о пропаже телефона. После пыток пострадавшие зафиксировали побои, написали заявление в Следственный комитет и обратились в местный штаб оппозиционера Алексея Навального с просьбой помочь распространить информацию об инциденте.

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Издание отмечает, что хозяйка пропавшего смартфона «и представить себе не могла, какими методами будут искать пропажу». По данным «Медиазоны», она помогла потерпевшим снять видео с рассказом о произошедшем, которое позднее опубликовал штаб Навального.

Теги: Воронеж, полицейские, пытки, новости РБК
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