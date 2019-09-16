В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки

Коминтерновский районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор двум полицейским, пытавшим студентов с помощью нашатырного спирта и пластикового пакета. Об этом сообщил РБК представитель потерпевшей стороны, адвокат Сергей Локтев, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Оперуполномоченный Сергей Косьяненько получил три года и два месяца колонии общего режима, его коллега Олег Соколовский — три года. Обоим запрещено работать в правоохранительных органах в течение трех лет. Как пояснил Локтев, уголовное дело в отношении полицейских было заведено по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

Согласно материалам дела, в мае 2018 года полицейские пригласили для дачи показаний по делу о краже iPhone двух студентов — Максима Гребенюка и Сергея Троянского, надели на молодых людей наручники и потребовали признаться в краже. При этом полицейские надевали на их голову полимерный пакет с нашатырным спиртом и наступали ногой на цепь наручников.

Как уточняет «Медиазона», смартфон был украден на вечеринке, которую организовала знакомая студентов. Гребенюк и Троянский присутствовали на ней и сами явились в отдел полиции, после того как девушка написала заявление о пропаже телефона. После пыток пострадавшие зафиксировали побои, написали заявление в Следственный комитет и обратились в местный штаб оппозиционера Алексея Навального с просьбой помочь распространить информацию об инциденте.