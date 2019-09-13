Экс-сотрудник ФСБ из Петербурга получил четыре года за пытки бизнесмена

Экс-сотрудник ФСБ из Петербурга получил четыре года за пытки бизнесмена

На суде бывший сотрудник УФСБ предположил, что потерпевший сам мог нанести себе увечья, но эксперт в суде заявил, что психически здоровый человек не смог бы этого сделать

Илья Кирсанов (Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ)

Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Илью Кирсанова к четырем годам колонии. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий, сообщают «Фонтанка» и «Медиазона».

Суд также обязал Кирсанова выплатить потерпевшему 700 тыс. руб. компенсации и покрыть его расходы на адвокатов (60 тыс. руб.).

Потерпевшим в данном деле является бизнесмен Игорь Саликов, он требовал от Кирсанова возместить моральный ущерб в размере 10 млн руб. и материальный на сумму около 200 тыс. руб. Прокурор запросил для бывшего сотрудника ФСБ четыре с половиной года колонии.

На суде Кирсанов рассказал, что работал в ФСБ до июня 2019 года. Он не признал свою вину и предположил, что Саликов сам нанес себе раны. Однако допрошенный на суде эксперт заявил, что человек с нормальной психикой не мог сам нанести себе такие увечья.

Уголовное дело против Кирсанова возбудили в августе 2018 года. Пострадавший заявил, что сотрудник ФСБ во время обыска вставил ему в задний проход ствол карабина «Тигр», в результате чего он получил разрыв прямой кишки и другие увечья, писала «Медиазона».