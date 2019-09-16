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В ЛНР назвали фейком информацию об аресте главы МВД Корнета

Информация об аресте главы МВД самопровозглашенной ЛНР Игоря Корнета является фейком, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник изданию «Политика Сегодня».

«Я фейки не комментирую», — сказал он.

Ранее украинский портал «ОстроВ» со ссылкой на источники в Луганске сообщил, что Корнет смещен с должности и арестован. По данным издания, против главы МВД ЛНР было открыто уголовное дело, по месту жительства и работы министра и его заместителей прошли обыски. Причиной ареста Корнета назывался конфликт с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

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Путч в народной республике: почему Плотницкий не удержался у власти

Игорь Корнет является министром внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики с 2014 года.

В 2017 году глава ЛНР Игорь Плотницкий подписал приказ о его увольнении в связи с открытием уголовного дела в отношении Корнета. Тогда депутаты народного совета обвинили главу МВД в незаконном завладении чужим имуществом. Однако Корнет отказался покинуть свой пост и вступил в открытый конфликт с главой ЛНР.

22 ноября лояльные Корнету силы заняли здание Генпрокуратуры, подчиняющаяся Корнету милиция задержала руководство генпрокуратуры ЛНР: и.о. генерального прокурора ЛНР Виталия Подоброго и начальника управления генеральной прокуратуры ЛНР Сергея Рахно. Плотницкий 23 ноября выехал из ЛНР в Москву и оставил пост главы республики. Как сообщил РБК источник, Кремль встал на сторону Корнета в его конфликте с Плотницким, который продолжается с 2015 года.

В итоге Плотницкий 24 ноября был назначен уполномоченным по выполнению минских соглашений, а новым главой ЛНР стал Леонид Пасечник.

Теги: ЛНР, Игорь Корнет, ДНР и ЛНР
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