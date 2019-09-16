В ЛНР назвали фейком информацию об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком информацию об аресте главы МВД Корнета

Информация об аресте главы МВД самопровозглашенной ЛНР Игоря Корнета является фейком, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник изданию «Политика Сегодня».

«Я фейки не комментирую», — сказал он.

Ранее украинский портал «ОстроВ» со ссылкой на источники в Луганске сообщил, что Корнет смещен с должности и арестован. По данным издания, против главы МВД ЛНР было открыто уголовное дело, по месту жительства и работы министра и его заместителей прошли обыски. Причиной ареста Корнета назывался конфликт с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Игорь Корнет является министром внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики с 2014 года.