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Новый глава ЛНР рассказал о политическом курсе республики
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Новый глава ЛНР рассказал о политическом курсе республики
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Новый глава ЛНР рассказал о политическом курсе республики

Политический курс непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) после отставки Игоря Плотницкого останется неизменным, заявил и.о. главы республики Леонид Пасечник. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По его словам, ЛНР продолжит двигаться в направлении союза с Россией, обеспечения Минских договоренностей, налаживания экономического и политического развития, а также поддержания безопасности и «нормальной жизни». «Мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет», — подчеркнул Пасечник.

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Леонид Пасечник стал и.о. главы непризнанной ЛНР 24 ноября, после отставки экс-главы республики Игоря Плотницкого, занимавшего этот пост с 2014 года. Официальной причиной ухода Плотницкого было названо его состояние здоровья, в частности, «многочисленные боевые ранения» и «контузии».

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Смена власти в ЛНР произошла после конфликта экс-главы непризнанной республики Игоря Плотницкого с экс-главой МВД Игорем Корнетом, которого Плотницкий днем ранее отправил в отставку. В ответ на действия экс-главы республики 21 ноября на улицах центральной части Луганска появилась военная техника и вооруженные люди в камуфляжной форме без шевронов. Подчиняющаяся Корнету милиция задержала руководство генпрокуратуры ЛНР: и. о. генерального прокурора ЛНР Виталия Подоброго и начальника управления генеральной прокуратуры ЛНР Сергея Рахно. Плотницкий 23 ноября выехал из ЛНР в Москву, где пытался получить поддержку. Однако, как рассказал источник РБК в окружении «курирующего» Украину и непризнанные республики Владислава Суркова, Кремль встал на сторону Корнета в его конфликте с Плотницким, который продолжается с 2015 года. В итоге Плотницкий 24 ноября был назначен уполномоченным по выполнению Минских соглашений, так как его подпись стоит под документом.

Леонид Пасечник закончил Донецкое военно-политическое училище. Он служил в подразделении Службы безопасности Украины (СБУ), занимавшимся борьбой с контрабандой. В 2007 году он получил от тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко медаль «за воинскую службу» за задержание годом ранее крупной партии контрабанды на границе. После событий на Майдане зимой 2014 года и начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины Пасечник перешел на сторону непризнанной ЛНР. В октябре 2014 года стал главой МГБ республики.
 

Теги: ЛНР , Игорь Плотницкий , политический курс , Леонид Пасечник
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