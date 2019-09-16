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Экс-ведущий «Музобоза» возглавил парк «Зарядье»

Бывший ведущий «Музобоза» и замминистра культуры Иван Демидов стал директором московского парка «Зарядье». Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

О том, что в руководстве главных московских парков планируются перестановки, на прошлой неделе рассказали РБК источники. Один из собеседников тогда уточнил, что кандидатуру Демидова предложил первый замруководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов.

Иван Демидов является председателем президиума Фонда развития современного искусства, членом Общественного совета при Минкультуры и членом Академии российского телевидения. Свою известность он получил благодаря программе «Музыкальный обоз» («Музобоз»), которую транслировали «Первый канал», 2х2, ТВ-6.

В московской мэрии уточнили, что Демидов сменил на этой должности Павла Трехлеба, который в свою очередь назначен директором Центрального парка культуры и отдыха имени М.Горького». Ранее пост временного директора парка Горького занимал Вячеслав Дунаев, который совмещал должность с работой директора «Мосгорпарка».

Бывшего директора парка Горького Марину Люльчук мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить, после того как под Новый год в парке обрушился заполненный людьми деревянный пешеходный мост.



 

Теги: Москва, парк, назначение, директор
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