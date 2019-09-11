Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»

Бывший ведущий «Музобоза» и замминистра культуры Иван Демидов возглавит московский парк «Зарядье», рассказали источники РБК. Он сменит Павла Трехлеба, который станет директором парка Горького

Иван Демидов (Фото: Абулхатин Марат / ТАСС)

О том, что в руководстве главных московских парков — «Зарядья» и парка Горького — планируются перестановки, РБК рассказал источник, близкий к московской мэрии. Эту информацию подтвердили два источника, близких к департаменту культуры столицы.

По данным собеседников РБК, директором «Зарядья» станет Иван Демидов, в прошлом популярный телеведущий, ушедший затем в политику и на госслужбу.

В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева. Дунаев был назначен врио директора парка Горького после отставки Марины Люльчук, последовавшей после обрушения моста в парке в новогоднюю ночь.

Один из источников РБК уточнил, что перестановки планируется провести в течение ближайшего месяца.

«Не могу никак ни подтвердить, ни опровергнуть. Без комментариев», — сказал РБК Демидов на вопрос о будущем назначении в «Зарядье». РБК отправил запросы с просьбой прокомментировать информацию о будущих перестановках руководству «Зарядья» и парка Горького.