Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»

Близкий к мэрии источник РБК утверждает, что кандидатуру Демидова предлагал первый замруководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов. По словам собеседника РБК, у руководства города нет претензий к нынешнему директору парка Горького Вячеславу Дунаеву, поскольку он изначально планировался как временный руководитель, совмещающий пост с должностью директора «Мосгорпарка».
56-летний Иван Демидов является председателем президиума Фонда развития современного искусства, членом Общественного совета при Минкультуры и членом Академии российского телевидения. Известность Демидов получил благодаря работе в 1990-е режиссером и ведущим программы «Музыкальный обоз» («Музобоз», транслировали «Первый канал», 2х2, ТВ-6). В 1990-е он занимал руководящие посты на ТВ-6, в Московской независимой вещательной корпорации.
В 2000-е Демидов ушел из музыкальной журналистики и обратился к православной проблематике: вел телепрограмму «Канон», программу «Русский взгляд» на телеканале «Московия», в 2005-м стал главредом канала «Спас», созданного при его участии. В том же году Демидов пошел в политику — стал советником по делам молодежи политического департамента ЦИК «Единой России» и координатором «Молодой гвардии».
В апреле 2009 года Демидов перешел в Кремль — занял пост руководителя департамента гуманитарной политики и общественных связей в управлении внутренней политики президента (УВП). Куратором УВП тогда был первый замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков. В мае того же года Демидов вошел в состав созданной по указу президента Дмитрия Медведева комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. В апреле 2010 года получил повышение до замглавы УВП — куратора общественных и религиозных организаций. В 2012–2013 годы, после смены руководства кремлевского внутриполитического блока, Демидов стал замминистра культуры (отвечал за поддержку кинематографии). В 2014 году он возглавил дирекцию парка «Россия», через год — Фонд развития современного искусства.
Парк «Зарядье» располагается в одноименном историческом районе в Москве. Он был открыт в 2017 году на месте снесенной гостиницы «Россия». Общая площадь парка составила 130 тыс. кв. м, затраты на его создание оценивались в 14 млрд руб. В парке воссозданы четыре ландшафтные зоны России (тундра, степь, лес и болото) и представлено 120 видов растений. В нем расположены концертный зал «Зарядье» на 2 тыс. мест, медиацентр, «парящий мост», подземный музей и другие объекты.
ЦПКиО им. Горького в 2018 году исполнилось 90 лет. В 2011 году директор парка Сергей Капков в рамках масштабной реконструкции «европеизировал» парк Горького и сделал вход в него бесплатным. В парке появились современный ландшафтный дизайн, новое оборудование, площадки для отдыха, кинотеатр, пляж, велодорожки. Реконструкция шла в несколько этапов до 2018 года. Общая стоимость благоустройства парка оценивалась в $2 млрд.