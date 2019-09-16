Футболисты Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.

«По законодательству это происходит в первой половине дня», — пояснила представитель управления.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном (УДО) освобождении для Кирилла и Александра Кокориных, а также Павла Мамаева. Прокуратура не стала обжаловать решение об УДО.

Полиция задержала братьев Кокориных и Мамаева в октябре 2018 года, после того как они устроили две драки. На улице в центре Москвы они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а затем зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и разработчика президентских автомобилей Aurus Сергея Гайсина. В начале мая суд приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии, остальные фигуранты получили по полтора года.