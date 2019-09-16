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Общество ,  
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Путин помиловал трех осужденных

Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании трех человек. Документы опубликованы на портале правовой информации. Отмечается, что президент руководствовался принципами гуманности.

Глава государства освободил от отбывания наказания Наталью Сапоцкую, Оксану Ивасюк и Алексея Давыдова.

  • Сапоцкая была приговорена Рудничным районным судом города Прокопьевска Кемеровской области к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она обвинялась в сбыте наркотических веществ под давлением со стороны гражданского мужа. Сейчас на иждивении у женщины находятся четверо малолетних детей и один несовершеннолетний.
  • 1 июля 2017 года вступило в силу решение Искитимского районного суда Новосибирской области, по которому он признал Ивасюк О.Н. виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 (убийство) УК России и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и 11 месяцев в колонии общего режима. Ивасюк убила мужа ножом в состоянии аффекта в ходе бытового конфликта. Женщина не скрылась с места преступления и пыталась оказать супругу медицинскую помощь, а позже явилась с повинной.
  • Давыдов — пенсионер и ветеран 1938 года рождения ранил ножом потерпевшего и нанес тяжкий вред его здоровью. Отмечается, что поводом послужило аморальное поведение последнего. В исправительной колонии не было возможности оказать квалифицированную медпомощь Давыдову, страдающему хроническими заболеваниями, говорится в сообщении.

В мае Путин помиловал четырех человек: трех россиян и одного украинца. В декабре 2018 года президент освободил пятерых осужденных россиян, годом ранее — еще четверых человек, в том числе бывшего директора шахты «Ульяновская» Андрея Функа. В 2015 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы после гибели в шахте 110 горняков.

Теги: помилование, Владимир Путин
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Путин помиловал троих россиян и украинца
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Путин помиловал пятерых осужденных россиян
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