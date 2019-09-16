Два рейтинговых агентства получили аккредитацию Центробанка

Банк России включил в реестр кредитных рейтинговых агентств двух новых членов — ООО «Национальные кредитные рейтинги» и ООО «Национальное рейтинговое агентство», говорится в материалах регулятора. Сведения в перечень были внесены 12 сентября.

В сообщении рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), поступившем в РБК, отмечается, что Центробанк аккредитовал НКР через семь месяцев после его создания. «Это абсолютный рекорд для российского рейтингового рынка», — говорится в сообщении. В агентстве отметили, что в ближайшее время утвердят методологии по кредитным организациям и нефинансовым компаниям. «У НКР уже есть предметные договоренности с потенциальными клиентами, первые рейтинги будут присвоены в четвертом квартале. В дальнейшем мы ожидаем, что наши рейтинги будут использоваться и в регулировании», — сообщил генеральный директор НКР Кирилл Лукашук.

О том, что медиахолдинг РБК создаст кредитное рейтинговое агентство, стало известно в конце января. Гендиректор РБК Николай Молибог тогда заявил, что качественная информация о кредитном качестве бизнеса в России и отраслевая аналитика расширят аудиторию группы РБК. В медиахолдинге сообщили, что в состав совета директоров НКР войдут пять человек, в том числе два независимых директора с опытом работы на финансовых рынках и в системе госуправления.

Сейчас в реестре ЦБ значатся четыре рейтинговых агентства. В 2016 году аккредитацию Банка России получили Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство «Эксперт РА». Внесение в реестр ЦБ означает, что агентство получает право присваивать кредитные рейтинги.