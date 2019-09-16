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Жена Мамонова сообщила о выписке актера после операции на сердце

Актера Петра Мамонова выпишут в понедельник, 16 сентября, после второй успешной операции на сердце. Об этом РБК сообщила его супруга Ольга Мамонова.

«Сегодня будут выписывать после виртуозно сделанной операции, которая была в четверг. Даже не ожидали, что так все обойдется», — подчеркнула она.

По ее словам, в настоящий момент Мамонов чувствует себя «даже лучше, чем перед инфарктом».

Актер попал в реанимацию с инфарктом миокарда в конце августа. Врачи провели ему операцию 26 августа и запланировали еще одну на середину сентября. За две с половиной недели до повторного хирургического вмешательства Мамонова выписали. Позднее, 12 сентября, актеру провели вторую операцию на сердце.

Мамонов известен своими ролями в фильмах «Остров», «Царь», «Игла» и других. Он также является основателем и лидером рок-группы «Звуки Му».

Теги: Петр Мамонов, актер, операция, сердце
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