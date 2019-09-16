Стали известны регионы России с самой большой долей расходов на ЖКУ

Стали известны регионы России с самой большой долей расходов на ЖКУ

В России больше всего на жилищно-коммунальные услуги тратят жители Камчатки и Магадана — до 15% от заработка. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный «РИА Новости».

В среднем по России семья тратит на ЖКУ 9,6% своего заработка, что составляет около 4,3 тыс. руб. в месяц. Однако это значение изменяется в диапазоне от 4,6 до 15% в зависимости от региона.

Так, наименьшая доля потребительских расходов на ЖКУ наблюдается в Дагестане (4,6%) и Ингушетии (4,8) — это менее 2,5 тыс. руб. в месяц. Также низкие значения зафиксированы в Хакасии (7,1%), Татарстане (7,1%) и Чечне (7,2%).

Наиболее высокие значения, помимо Камчатки и Магадана, наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%, 8 тыс. руб./мес.) и Коми (13%, 5,2 тыс. руб./мес.).

Если рассматривать долю расходов по ЖКУ в городах федерального значения, то самое низкое значение — в Севастополе (7,5%, 3,1 тыс. руб./мес.). На втором месте Москва (8%, 6,4 тыс. руб./мес.), далее — Санкт-Петербург (10%, 6 тыс. руб./мес.).