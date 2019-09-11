Сервис «Яндекс.Деньги» назвал город с самым высоким средним чеком за ЖКУ

Самая высокая средняя плата за жилищно-коммунальные услуги оказалась в Казани и Москве, а меньше всего за ЖКУ платят жители Воронежа и Волгограда. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Деньги», поступившем в распоряжение РБК.

Расчеты были проведены на основе данных пользователей приложения «Яндекс.Деньги» и платежного решения «Яндекс.Касса», размещенного на онлайн-площадках предоставляющих коммунальные и телекоммуникационные услуги компаний, за восемь месяцев текущего года.

Согласно результатам исследования, в Казани и Москве самые большие средние коммунальные платежи — 5970 и 3937 руб. соответственно. В первую пятерку лидеров по размеру оплаты услуг ЖКХ входят также Екатеринбург (3780 руб.), Новосибирск (3620 руб.) и Челябинск (3482 руб.). Наименьший средний размер оплаты ЖКХ наблюдается в Воронеже и Волгограде — 1496 и 1537 руб. соответственно. По сравнению с 2018 годом сильнее всего показатель вырос в Самаре — на 15%, до 2718 руб. Средний чек по всем российским регионам составляет около 3 тыс. руб.

Авторы исследования отмечают, что за прошедший год снизилась доля пользователей, оплачивающих услуги ЖКХ с компьютеров и ноутбуков, — с 90 до 79%. При этом все больше людей предпочитают использовать для этого смартфоны — 21% по сравнению с 9,8% в 2018 году.

Согласно расчетам, выросли расходы пользователей на домашний интернет и мобильную связь — на 9 и 11% соответственно. На домашний интернет россияне с среднем тратят около 600 руб. Сильнее всего средний размер данного платежа вырос в Новосибирске — на 39%, до 540 руб., при этом это один из самых низких показателей по стране. В тройку лидеров по размеру средней оплаты за доступ к Сети попали Красноярск, Санкт-Петербург и Челябинск (938, 712 и 698 руб.). За услуги мобильной связи россияне в среднем платят 344 руб. Дороже всего услуга обходится жителям Волгограда, Санкт-Петербурга и Новосибирска (671, 541 и 485 руб. соответственно). Наибольший рост средний платеж за услугу показал в Волгограде и Челябинске — на 57 и 46%.