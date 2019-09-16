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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Защитника сквера в Екатеринбурге приговорили за оскорбление полицейского

В Екатеринбурге суд вынес приговор участнику протестов против строительства собора Святой Екатерины в сквере города Станиславу Мельниченко за оскорбление полицейского. Об этом РБК сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

По его словам, 8-й участок мирового судьи Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга приговорил Мельниченко к шести месяцам исправительных работ по ст. 319 УК России «Оскорбление представителя власти».

Юрист отметил, что Мельниченко собирается обжаловать решение суда.

О возбуждении уголовного дела против одного из защитников сквера стало известно 4 июня. Тогда защита Мельниченко отмечала, что в момент происходящего события сотрудник пресс-службы полиции был не в форме. Более того, по данным адвоката, следствие не рассказало, какими фразами его подзащитный оскорбил представителя власти.

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В мае этого года в Екатеринбурге прошли несанкционированные митинги против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. В ходе протестов полиция задержала десятки людей. Президент России Владимир Путин обратил внимание на ситуацию и предложил провести опрос среди местных жителей. В результате городские власти начали собирать предложения по другим возможным площадкам для храма.
 

Теги: Екатеринбург, суд, приговор, оскорбление, полицейский, новости РБК
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