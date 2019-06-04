Адвокат защитника сквера заявил о возбуждении дела за оскорбление власти

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело за оскорбление власти в отношении одного из протестующих против строительства собора Святой Екатерины в сквере города Станислава Мельниченко. Об этом РБК сообщил адвокат подозреваемого Алексей Бушмаков, сотрудничающий с «Апологией протеста».

По словам адвоката, дело против Мельниченко завели по ст. 310 УК (оскорбление представителя власти). Его уже допросили в качестве подозреваемого.

«[В деле] есть оскорбленный сотрудник пресс-службы городской полиции, который 14 мая, в момент происходящего события был не в форме. Понять, что он был сотрудником полиции, было невозможно», — отметил адвокат. Более того, следствие не рассказало, какими именно фразами Станислав оскорблял этого сотрудника, передает правозащитник.

Бушмаков добавил, что его подзащитного задержали не сразу, а спустя время, после чего возбудили дело. Он подчеркнул, что вину мужчина не признает и оскорблять сотрудника правоохранительных органов он не хотел.