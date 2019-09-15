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Общество ,  
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На Украине после ЛГБТ-марша начались столкновения

В украинском Харькове после «Марша равенства», организованного в защиту прав ЛГБТ и против любой дискриминации, начались столкновения на улице Рымарской. Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области. Полиция задержала 17 предполагаемых участников стычки, пострадали двое правоохранителей.

Полицейских госпитализировали с ожогами глаз. Участники столкновений распылили против них слезоточивый газ, когда оказывали сопротивление.

По факту случившегося завели уголовное дело за угрозу и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов (по ч. 2 ст. 345 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает лишение или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, полиция доставила в отделение 17-летнего горожанина, который бросал камни в участников марша на улице Сумкой. Там составили административный протокол за мелкое хулиганство. Правоохранительные органы также внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за хулиганства в парке Шевченко (ч. 2 ст. 296). За такое нарушение грозит лишение или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как рассказали в полиции корреспонденту «Интерфакс-Украина», сопротивление правоохранительным органам оказывали несколько представителей организации «Фрайкор» после участия в акции за «семейные ценности». Они же и распылили слезоточивый газ.

В Харькове «Марш равенства» 15 сентября прошел впервые. По данным полиции, в нем приняли участие около двух тыс. человек. Мероприятие началось на площади Свободы. Паралельно там же, как писали местные СМИ, проходило шествие за «традиционные ценности. Как передавал ТСН, после марша несколько участников ЛГБТ-прайда избили в районе парка имени Шевченко.

Теги: Украина, ЛГБТ, марш, столкновения
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