На Украине после ЛГБТ-марша начались столкновения

В украинском Харькове после «Марша равенства», организованного в защиту прав ЛГБТ и против любой дискриминации, начались столкновения на улице Рымарской. Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области. Полиция задержала 17 предполагаемых участников стычки, пострадали двое правоохранителей.

Полицейских госпитализировали с ожогами глаз. Участники столкновений распылили против них слезоточивый газ, когда оказывали сопротивление.

По факту случившегося завели уголовное дело за угрозу и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов (по ч. 2 ст. 345 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает лишение или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, полиция доставила в отделение 17-летнего горожанина, который бросал камни в участников марша на улице Сумкой. Там составили административный протокол за мелкое хулиганство. Правоохранительные органы также внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за хулиганства в парке Шевченко (ч. 2 ст. 296). За такое нарушение грозит лишение или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как рассказали в полиции корреспонденту «Интерфакс-Украина», сопротивление правоохранительным органам оказывали несколько представителей организации «Фрайкор» после участия в акции за «семейные ценности». Они же и распылили слезоточивый газ.