«Известия» узнали о самой высокооплачиваемой вакансии в России

«Известия» узнали о самой высокооплачиваемой вакансии в России

Должность механика по ремонту оборудования в сфере рыбодобывающей промышленности стала самой высокооплачиваемой вакансией по стране. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ Минтруда. Зарплата на этой должности составляет 430 тыс. рублей.

Директор Рыбного союза Сергей Гудков, однако, сообщил газете, что такой оклад встречается крайней редко и может объясняться только срочной необходимостью в работнике. Гудков уточнил, что механики на рыбодобывающих судах получают около 200 тыс. руб.

На втором месте среди высокооплачиваемых вакансий — пилот воздушного аппарата и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности. Как пишут «Известия», зарплата для таких должностей составляет 330 тыс. руб.

Как отметили в пресс-службе Минтруда, вакансии, о которых идет речь, опубликованы на сайте ведомства «Работа в России». Откликнуться на них могут соискатели из любого региона страны.