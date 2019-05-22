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Alcoa $35 (+42,68%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,15%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
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Рекрутеры назвали вакансии батлера и няни самыми высокооплачиваемыми

Самая высокооплачиваемая вакансия мая, по данным портала «Работа.ру», — управляющий домашним хозяйством (батлер), пишет «Российская газета».

Согласно данным портала, соискателю на должность батлера предлагают оклад от 200 тыс. до 500 тыс. руб. в том случае, если у него есть аналогичный опыт работы не менее трех лет в европейских семьях или в ОАЭ, если он владеет русским и английским языками и имеет водительский стаж не менее пяти лет.

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На втором месте зарплатного рейтинга находится вакансия для водителя с собственным автомобилем грузоподъемностью 10–20 т. Так, за грузоперевозки по Москве и области работодатель обещает от 200 тыс. до 360 тыс. руб.

Следом идет вакансия няни-воспитателя с опытом работы с детьми-аутистами, которую приглашают жить и работать в русской семье в США и получать за это 300 тыс. руб. В ее обязанности будет входить полный уход за двумя четырехлетними детьми.

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Мастер по ремонту телевизоров с опытом ремонта современных телевизоров не менее года и опытом работы с программатором может рассчитывать на зарплату от 100 тыс. до 210 тыс. руб.

В пятерку наиболее оплачиваемых вакансий также входит менеджер по открытию заведений в сегменте отелей и ресторанов (HoReCa, от Hotel, Restaurant, Cafe/Catering), которому предлагают от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Теги: вакансии, зарплата, Рейтинг
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