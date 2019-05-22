Рекрутеры назвали вакансии батлера и няни самыми высокооплачиваемыми

Самая высокооплачиваемая вакансия мая, по данным портала «Работа.ру», — управляющий домашним хозяйством (батлер), пишет «Российская газета».

Согласно данным портала, соискателю на должность батлера предлагают оклад от 200 тыс. до 500 тыс. руб. в том случае, если у него есть аналогичный опыт работы не менее трех лет в европейских семьях или в ОАЭ, если он владеет русским и английским языками и имеет водительский стаж не менее пяти лет.

На втором месте зарплатного рейтинга находится вакансия для водителя с собственным автомобилем грузоподъемностью 10–20 т. Так, за грузоперевозки по Москве и области работодатель обещает от 200 тыс. до 360 тыс. руб.

Следом идет вакансия няни-воспитателя с опытом работы с детьми-аутистами, которую приглашают жить и работать в русской семье в США и получать за это 300 тыс. руб. В ее обязанности будет входить полный уход за двумя четырехлетними детьми.