Пользователи «МегаФона» заявили о проблемах со связью

У пользователей мобильного оператора «МегаФон» возникли проблемы с доступом к сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector. При этом большинство недовольных (58%) жалуются на проблемы с мобильной связью, 33% — на невозможность нормально пользоваться мобильным интернетом, остальные — на сбои всех сервисов.
По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Смоленска, Новосибирска и других городов. На размещенной на сайте карте сбоев указывается на проблемы в ряде регионов европейской части России, а также некоторых районах Сибири.
«Северо-запад, лежит уже час», «Смоленск. Нет сети вообще», «Краснодарский край. Мегафон не работает со вчерашнего вечера, интернет даже картинки не грузит, в чем проблема?» — комментируют пользователи.
На проблемы со связью пользователи жалуются и на странице «МегаФона» в сети Twitter.