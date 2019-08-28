Пользователи «МегаФона» заявили о проблемах со связью

О проблемах со связью и мобильным интернетом сообщают жители европейской части России и некоторых регионов Сибири

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

У пользователей мобильного оператора «МегаФон» возникли проблемы с доступом к сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector. При этом большинство недовольных (58%) жалуются на проблемы с мобильной связью, 33% — на невозможность нормально пользоваться мобильным интернетом, остальные — на сбои всех сервисов.

По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Смоленска, Новосибирска и других городов. На размещенной на сайте карте сбоев указывается на проблемы в ряде регионов европейской части России, а также некоторых районах Сибири.

«Северо-запад, лежит уже час», «Смоленск. Нет сети вообще», «Краснодарский край. Мегафон не работает со вчерашнего вечера, интернет даже картинки не грузит, в чем проблема?» — комментируют пользователи.

На проблемы со связью пользователи жалуются и на странице «МегаФона» в сети Twitter.