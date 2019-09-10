Пользователи сообщили о сбое в работе «МегаФона»

Они жалуются на проблемы с интернетом и сотовой связью

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

У пользователей мобильного оператора «МегаФон» возникли проблемы с доступом к Сети, свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Большинство (67%) отмечают проблемы с мобильным интернетом, еще 27% — с мобильной связью. Судя по карте сбоев, жалобы поступают сразу из нескольких десятков городов по всей стране, в том числе из крупных — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара.

Некоторые клиенты оператора на его странице в Twitter в том числе утверждают, что трудности с доступом происходят на протяжении последних недель. В ответ на подобные посты аккаунт оператора в основном предлагает перезагрузить устройство или просит точный адрес места, где «возникают ограничения».

В пресс-службе оператора РБК заверили, что «информация о проблемах и сбоях не соответствует действительности». «Сеть «МегаФона» работает в штатном режиме», — заявили в «МегаФоне».