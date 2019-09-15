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Авен вспомнил о споре с репортером Washington Post о долларах в России

Председатель совета директоров Альфа-банка и Петр Авен в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал, как в 1991 году поспорил с журналистом Washington Post о создании обменных пунктов обмена рублей на доллары в течение полугода. По его словам, помимо зарубежного журналиста, в конвертируемость рубля тогда не верили и в Государственной думе.

«Я поспорил в декабре 1991 года с корреспондентом Washington Post, в Москве, о том, что через полгода Москва будет наполнена обменными пунктами. На шампанское. Он сказал, что это абсолютно невозможно, у вас там 70 лет вообще никто этого не делал, это невозможно, этого не будет», — вспомнил Авен.

Он вспомнил, что будучи министром (он с февраля по декабрь 1992 года занимал пост главы министерства экономических связей РФ — РБК) «пришел в Государственную думу (была создана только в 1993 году, до этого законодательным органом власти был Верховый Совет Российской Федерации — РБК) и рассказывал перед депутатами, о том, как вот — что будет, что можно будет пойти, поменять доллары».

Депутаты в ответ посмеялись, а один даже назвал его сумасшедшим, объяснив это тем, что «если можно будет каждому пойти, отдать рубли и получить доллары, то долларов не хватит».

То, что сейчас кажется очевидным, не казалось таким 20 лет назад, подчеркнул Авен. Он также вспомнил, как его просили назвать точный курс доллара. «Это была абсолютная такая вера в то, что может быть единый курс — у нас реально единый курс появился летом 92 года. То, что сейчас кажется очевидным, во всех сферах жизни, не только в плане экономического существования, тогда казалось совершенно другим», — добавил Авен.

Материал дополняется

Теги: Петр Авен, доллар
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