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Москвичей предупредили о приходе в Москву «циклонического образования»

В начале недели в Москву придет циклоническое образование из Скандинавии, в результате чего атмосферное давление в столице понизится до 733 мм рт. ст. Об этом сообщил РБК научный руководитель национального Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

«В начале недели давление резко снизится с нормальных показателей 745–748 мм рт. ст. до 733 мм рт. ст.», — заявил Вильфанд, добавив, что показатели атмосферного давления будут оставаться на этом же уровне вплоть до среды, 18 сентября.

«Циклоническое образование из Скандинавии буквально «садится» на Москву», — сообщил синоптик, объясняя причины столь резкого понижения давления. Вильфанд отметил, что атмосферное давление нормализуется к концу недели, однако температура в регионе больше не повысится.

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О резких колебаниях давления в Москве, столичном регионе и Санкт-Петербурге также предупредили в центре погоды «Фобос».

Вильфанд заявил, что в первой половине недели температура составит 11–15 градусов днем и около 3–8 градусов — ночью, в понедельник пройдут дожди. Синоптик допустил, что к концу недели в столицу может прийти более солнечная погода, однако отметил, что «бабье лето» наступит не скоро.

«В Центральной России снега, скорее всего, не будет, так как погода не опустится ниже двух градусов. Низкие температурные показатели возможны в густонаселенных местах юга Западной Сибири — до минус пяти, там возможны снежинки», — отметил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили, что теплая погода должна вернуться в Москву в последние пять дней сентября, однако ожидать жары не стоит.

Теги: погода, Росгидрометцентр, синоптики, новости РБК
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