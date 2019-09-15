Москвичей предупредили о приходе в Москву «циклонического образования»

В начале недели в Москву придет циклоническое образование из Скандинавии, в результате чего атмосферное давление в столице понизится до 733 мм рт. ст. Об этом сообщил РБК научный руководитель национального Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

«В начале недели давление резко снизится с нормальных показателей 745–748 мм рт. ст. до 733 мм рт. ст.», — заявил Вильфанд, добавив, что показатели атмосферного давления будут оставаться на этом же уровне вплоть до среды, 18 сентября.

«Циклоническое образование из Скандинавии буквально «садится» на Москву», — сообщил синоптик, объясняя причины столь резкого понижения давления. Вильфанд отметил, что атмосферное давление нормализуется к концу недели, однако температура в регионе больше не повысится.

О резких колебаниях давления в Москве, столичном регионе и Санкт-Петербурге также предупредили в центре погоды «Фобос».