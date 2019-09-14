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Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву

Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом, по его словам, жары ждать не стоит. «В дневные часы температура будет колебаться в пределах плюс 14–19 градусов. Это будет на два-три градуса выше климатической нормы», — сказал Леус.

Наступившее в столице похолодание, отметил синоптик, на следующей неделе будет еще более заметным. «После вчерашних плюс 23 градусов сегодня мы температуру ждем в Москве в пределах плюс 15–17 градусов», — сказал Леус.

Он добавил, что пока это похолодание лишь вернуло температурный фон в рамки климата, а уже с середины следующей недели температура опустится на градус ниже климатической нормы.

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Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание. Тогда сообщалось, что в субботу температура будет варьироваться в пределах плюс 13–19 градусов, а в воскресенье — 11–17 градусов. 

Теги: новости РБК, погода, потепление, похолодание
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