Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву

Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом, по его словам, жары ждать не стоит. «В дневные часы температура будет колебаться в пределах плюс 14–19 градусов. Это будет на два-три градуса выше климатической нормы», — сказал Леус.

Наступившее в столице похолодание, отметил синоптик, на следующей неделе будет еще более заметным. «После вчерашних плюс 23 градусов сегодня мы температуру ждем в Москве в пределах плюс 15–17 градусов», — сказал Леус.

Он добавил, что пока это похолодание лишь вернуло температурный фон в рамки климата, а уже с середины следующей недели температура опустится на градус ниже климатической нормы.