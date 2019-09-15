В Красноярске эвакуировали 37 человек из-за хлопка газа в жилом доме

В Красноярске эвакуировали 37 человек из-за хлопка газа в жилом доме

В жилом доме в Красноярске произошел хлопок газа, 37 человек эвакуированы. Об этом сообщили РБК в управлении МЧС по Красноярскому краю.

«37 человек, из них трое детей, были эвакуированы из-за хлопка в девятиэтажном доме в Красноярске», — заявили в региональном главке. По данным МЧС, хлопок произошел на первом этаже в подъезде негазифицированного дома, в результате инцидента была деформирована стена между подъездом и мусоросборником. Никто не пострадал, эвакуированные жильцы размещены в автобусе недалеко от дома.

В МЧС отметили, что на место инцидента выехали специалисты с комплексом «Стрела», которые обследуют дом на разрушения и деформацию.

В августе в жилом доме в Москве произошел взрыв газа, причиной стало неправильное использование газового оборудования. Взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного здания, никто не пострадал. В результате инцидента обрушилась часть стены дома.