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На юге Москвы из-за хлопка газа обрушилась стена жилого дома
В жилой пятиэтажке на Нагорной улице произошел хлопок газа, сообщило МЧС. По данным ведомства, взрывной волной частично разрушена стена и выбиты стекла в доме
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На юге столицы из-за хлопка газа в жилом доме обрушилась стена, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Хлопок произошел на втором этаже пятиэтажного дома. Произошло обрушение стены, и нарушено остекление», — сказал собеседник агентства, добавив, что за медицинской помощью пока никто не обращался.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве РБК сообщили, что получили заявку о возгорании по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3. «В жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на площади 0,5 кв. м. Возгорание было ликвидировано, службы города сейчас находятся на месте», — уточнили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Информации о пострадавших в результате взрыва нет, заявил собеседник РБК.

«Хлопок газа был, вылетели окна, никаких серьезных разрушений несущих конструкций и пострадавших нет. На месте находятся представители МЧС, эксплуатирующей службы, УВД», — сообщил РБК позднее префект ЮЗАО Олег Волков.

ТАСС также сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС, что из-за взрыва образовался завал площадью примерно 40 кв. м, несущие конструкции дома при этом не затронуты. «Визуально под завалами пострадавших нет. Обращений за медицинской помощью не было», — сообщили в пресс-службе МЧС агентству.

По предварительным данным, взрыв произошел в ходе ремонтных работ в доме. При этом более 10 человек самостоятельно эвакуировались из подъезда пострадавшего от взрыва дома, добавил собеседник агентства.

Ранее о том, что из-за хлопка газовоздушной смеси было нарушено остекление и разрушена часть стены на Нагорной улице, агентство сообщало со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, разрушено было остекление и целостность межквартирных перекрытий.

В пресс-службе АО «Мосгаз» РБК сообщили, что проверяют информацию.

Авторы: Наталья Демченко, Любовь Порываева
Теги: обрушение стены, хлопок газа, жилой дом, Москва
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