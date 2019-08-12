На юге Москвы из-за хлопка газа обрушилась стена жилого дома

В жилой пятиэтажке на Нагорной улице произошел хлопок газа, сообщило МЧС. По данным ведомства, взрывной волной частично разрушена стена и выбиты стекла в доме

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На юге столицы из-за хлопка газа в жилом доме обрушилась стена, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Хлопок произошел на втором этаже пятиэтажного дома. Произошло обрушение стены, и нарушено остекление», — сказал собеседник агентства, добавив, что за медицинской помощью пока никто не обращался.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве РБК сообщили, что получили заявку о возгорании по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3. «В жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на площади 0,5 кв. м. Возгорание было ликвидировано, службы города сейчас находятся на месте», — уточнили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Информации о пострадавших в результате взрыва нет, заявил собеседник РБК.

«Хлопок газа был, вылетели окна, никаких серьезных разрушений несущих конструкций и пострадавших нет. На месте находятся представители МЧС, эксплуатирующей службы, УВД», — сообщил РБК позднее префект ЮЗАО Олег Волков.

ТАСС также сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС, что из-за взрыва образовался завал площадью примерно 40 кв. м, несущие конструкции дома при этом не затронуты. «Визуально под завалами пострадавших нет. Обращений за медицинской помощью не было», — сообщили в пресс-службе МЧС агентству.