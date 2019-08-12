В МЧС назвали причину взрыва газа в жилом доме в Москве

В МЧС назвали причину взрыва газа в жилом доме в Москве

Причиной взрыва, который повлек за собой частичное обрушение стены жилого дома в Москве, стало неправильное использование газового оборудования. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«Взрыв газа в жилом доме на Нагорной улице в Москве, по предварительной версии, произошел из-за неправильного использования газового оборудования», — заявили в ведомстве.

В жилом доме, отметили спасатели, не были повреждены несущие конструкции, но завалы образовались на площади 40 кв. м.

На видео с места происшествия видны следы огня и выбитые стеклопакеты. Взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного здания. При инциденте никто не пострадал. Жильцы эвакуировались из подъезда самостоятельно.