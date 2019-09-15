Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
Арабская коалиция начала расследование атак на НПЗ в Саудовской Аравии Политика, 02:51 СМИ узнали о предложениях Трампа смягчить антииранские санкции Политика, 02:24 В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля Общество, 02:18 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 02:06 Зеленский встретился с одним из создателей сериала «Чернобыль» Общество, 01:59 «Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 4-го тура чемпионата Испании Спорт, 01:34 Saudi Aramco приостановила добычу 5,7 млн баррелей нефти из-за атак Экономика, 01:28 Пять человек пострадали в результате пожара в иркутском Ангарске Общество, 01:10 Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции Политика, 00:54 Глава МИД Украины исключил амнистию участников конфликта в Донбассе Политика, 00:23 США примут меры по снабжению рынка нефти после атаки на Saudi Aramco Политика, 00:09 Помпео обвинил власти Ирана в атаках дронов на НПЗ Саудовской Аравии Политика, 14 сен, 23:54 Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Общество, 14 сен, 23:52 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 14 сен, 23:42
Общество ,  
0 
Зеленский встретился с одним из создателей сериала «Чернобыль»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями мирового кинематографа, среди которых был продюсер сериала «Чернобыль» Крейг Мазин. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Украинский лидер также пообщался с американской актрисой Робин Райт, уроженкой Украины Милой Кунис, а также актером и продюсером Эштоном Кутчером. 

Запись в facebook пользователя zelenskiy95

«Со всеми был плодотворным разговор о кино, в частности, о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения в него инвестиций», — написал Зеленский.  

Президент также пригласил кинематографистов снимать свои картины на Украине. По его словам, в стране «есть все, чтобы снимать хорошее кино», в том числе отличные локации и «прокачанные специалисты». «Двери Украины открыты для вас. Давайте создавать шедевры вместе!», — добавил он.   

Политика
Зеленский решил сделать Чернобыль туристическим магнитом и землей свободы

Ранее Владимир Зеленский поручил правительству принять меры для развития туристического потенциала в Чернобыле. По его словам, необходимо прекратить «отпугивать людей» и сделать из Чернобыльской зоны отчуждения «научный и туристический магнит».   

Телесериал «Чернобыль», созданный американской киностудией HBO, повествует о событиях 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Режиссером картины выступил шведский клипмейкер Йохан Ренк. После премьеры фильм получил самую высокую оценку пользователей IMDb, обойдя по этому показателю «Игру престолов» и «Во все тяжкие».  

Теги: Владимир Зеленский, Чернобыльская АЭС, кинематограф
Материалы по теме
Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»
Политика
Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter