Зеленский встретился с одним из создателей сериала «Чернобыль»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями мирового кинематографа, среди которых был продюсер сериала «Чернобыль» Крейг Мазин. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Украинский лидер также пообщался с американской актрисой Робин Райт, уроженкой Украины Милой Кунис, а также актером и продюсером Эштоном Кутчером.

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«Со всеми был плодотворным разговор о кино, в частности, о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения в него инвестиций», — написал Зеленский.

Президент также пригласил кинематографистов снимать свои картины на Украине. По его словам, в стране «есть все, чтобы снимать хорошее кино», в том числе отличные локации и «прокачанные специалисты». «Двери Украины открыты для вас. Давайте создавать шедевры вместе!», — добавил он.