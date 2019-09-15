Пять человек пострадали в результате пожара в иркутском Ангарске

Пять человек пострадали в результате пожара в иркутском Ангарске

Пять человек, среди которых трое детей, пострадали в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в одной из квартир произошел хлопок газовоздушной смеси, предположительно, взорвался самогонный аппарат. Всего из дома были эвакуированы девять человек, пятеро пострадавших, в том числе троих детей, отправили в больницу с ожогами легкой степени тяжести.

Пожар был локализован в 00:18 по местному времени (19:18 мск) и ликвидирован в 00:20 (19:20 мск). В тушении участвовали 19 человек и пять единиц техники, уточнили в МЧС.

Ранее в субботу, 14 сентября, в жилом доме в поселке Нейво-Рудянка Свердловской области произошел пожар. В результате происшествия погибли две девочки 2016 и 2017 года рождения. По данным МЧС, в квартире горели личные вещи.